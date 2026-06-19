Ferreras, sobre la declaración de Zapatero: "En privado, el PSOE reconoce que contiene la respiración, que hay mucha preocupación"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, informa sobre cómo están dentro del PSOE tras la declaración de este miércoles del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El PSOE ha cerrado filas con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional este pasado miércoles. El expresidente negó ante al magistrado que hubiese influido en el rescate de la compañía y después mandó un comunicado a los medios de comunicación pidiendo confianza: "No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso", aseguró el expresidente.

En declaraciones desde Bruselas, el actual secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo en su predecesor esa confianza. Sánchez confirmó que ha hablado con Zapatero "durante todos estos días" y que le ha trasladado su "ánimo personal" y su "confianza en su inocencia". Igualmente, trasladó a los medios que Zapatero está "tranquilo" y que cuenta con "todo el apoyo y el respaldo" del PSOE: "Todo se va a aclarar", afirmó el presidente.

Horas antes de estas declaraciones, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, entraba en directo en ARV para contestar a todas las preguntas sobre el expresidente y mantenía igualmente la confianza en el expresidente, al mismo tiempo que aclaraba que "los tiempos de la justicia no son tan rápidos como los políticos o los mediáticos".

Sin embargo, y tal como revela Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, tras escuchar estas palabras del presidente del Gobierno, parece que en privado el sentir del PSOE es otro diferente: "En privado, el PSOE reconoce que contiene la respiración, que hay mucha preocupación". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.