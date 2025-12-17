Ferreras, tras decir Santos Cerdán que no tiene nada que ver con Servinabar: "Es una empresa de mierda que se ha beneficiado de la corrupción de esta trama"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, recuerda en este vídeo cómo la UCO encontró un documento firmado por él en el que le señalaba como propietario de esta empresa. En el vídeo, los detalles.

El que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se ha acogido a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos que son objeto de la causa en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dentro de la comisión de investigación del Senado del caso Koldo, y se ha presentado, en esta, como víctima de una causa política, afirmando, además, que se están vulnerando su presunción de inocencia y sus derechos fundamentales.

Incluso, Santos Cerdán ha negado ser propietario de Servinabar pese a que la UCO encontró el contrato de compraventa que firmó con Antxon Alonso. Algo que el presentador y periodista de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha señalado con contundencia.

"Que aclare cómo se lo llevaba, porque está diciendo que Servinabar no tiene nada que ver con él cuando hay un documento firmado por él. Y su mujer tiraba, además, de su tarjeta de crédito", afirma Ferreras.

Porque, añade y remata Ferreras, "Servinabar es una empresa de mierda que se ha beneficiado de la corrupción de esta trama". En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como la valoración del periodista y analista de laSexta, Pedro Vallín.

