Rafa López, sobre las declaraciones de Santos Cerdán en el Senado: "Le ha faltado decir que no conocía a Paqui, su mujer"

Rafa López analiza en Al Rojo Vivo el discurso de Santos Cerdán en el Senado, donde se presenta como víctima y niega vínculos empresariales. Para el sociólogo, su intervención se basa en "negaciones, silencios y olvido".

El sociólogo Rafa López ha analizado en Al Rojo Vivoel discurso de Santos Cerdán en el Senado, donde se presentó como una víctima al negar ser propietario de Servinabar y denunciar una supuesta "persecución propia de la Inquisición". Para López, su intervención se resume en "negaciones, silencios y olvido", y va más allá: "Ha estado a cinco minutos de decirnos que no conocía a la Paqui, su mujer".

Según el sociólogo, Cerdán recurre a una narrativa basada en la conspiración. "Lo que nos está vendiendo es una teoría de la conspiración que se alimenta desde el Gobierno, pero que también refuerza la oposición", señala. En ese sentido, apunta directamente a declaraciones como las de José María Aznar: "Cuando Aznar dice 'el que pueda hacer que haga' y lo enfatiza, también está alimentando para algunos esa teoría conspirativa".

López subraya además una imagen que, a su juicio, resume el momento político. "En abril acudía acompañado por miembros del PSOE que ponían la mano en el fuego por él; hoy comparece acompañado por un abogado que sabemos que estaba en medio de una trama para buscar trapos sucios a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción".

