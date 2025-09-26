Fernando Berlín, sobre los tumbos del PP ante el genocidio: "Es prisionero de una estrategia equivocada"

El periodista ha señalado que parece que el Partido Popular empieza a ver que el peso de los votantes y de la ciudadanía "no camina en su dirección", y por esto ahora "titubean" a la hora de hacer referencia al término genocidio.

Fernando Berlín ha reaccionado a los tumbos que el PP está dando a la hora de hacer referencia al término genocidio cuando hablan de Gaza. Mientras que Alberto Núñez Feijóo se niega a empelarlo, algunos líderes autonómicos ya no dudan en hacerlo.

El periodista ha indicado que cree que el partido es "prisionero de una estrategia profundamente equivocada" que responde a unos "vínculos en los centros de poder de Madrid con los lobby pro Netanyahu", a unas inclinaciones "naturales dentro de la derecha" y a una estrategia que persigue "no dar ningún espacio de razón" a Pedro Sánchez ni a la izquierda en su debate.

Sin embargo, ha dejado claro que es un error reducir esto a un debate jurídico que "no es tal". "Se está distanciando de la sociedad y de buena parte de la comunidad internacional", ha asegurado.

De esta forma, cree que el PP empieza a percibir que el peso de los votantes y de la ciudadanía "no camina en su dirección" y por eso "titubean".