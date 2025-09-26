Ahora

División interna

Fernando Berlín, sobre los tumbos del PP ante el genocidio: "Es prisionero de una estrategia equivocada"

El periodista ha señalado que parece que el Partido Popular empieza a ver que el peso de los votantes y de la ciudadanía "no camina en su dirección", y por esto ahora "titubean" a la hora de hacer referencia al término genocidio.

Fernando Berlín, sobre los tumbos del PP ante el genocidio: "Es prisionero de una estrategia equivocada"

Fernando Berlín ha reaccionado a los tumbos que el PP está dando a la hora de hacer referencia al término genocidio cuando hablan de Gaza. Mientras que Alberto Núñez Feijóo se niega a empelarlo, algunos líderes autonómicos ya no dudan en hacerlo.

El periodista ha indicado que cree que el partido es "prisionero de una estrategia profundamente equivocada" que responde a unos "vínculos en los centros de poder de Madrid con los lobby pro Netanyahu", a unas inclinaciones "naturales dentro de la derecha" y a una estrategia que persigue "no dar ningún espacio de razón" a Pedro Sánchez ni a la izquierda en su debate.

Sin embargo, ha dejado claro que es un error reducir esto a un debate jurídico que "no es tal". "Se está distanciando de la sociedad y de buena parte de la comunidad internacional", ha asegurado.

De esta forma, cree que el PP empieza a percibir que el peso de los votantes y de la ciudadanía "no camina en su dirección" y por eso "titubean".

Las 6 de laSexta

  1. Trump advierte a Netanyahu y le pide "parar": "Ya es suficiente. No permitiré que se anexione Cisjordania"
  2. El término que divide al PP: el discurso de Feijóo choca con líderes autonómicos que ya hablan abiertamente de "genocidio" en Gaza
  3. Turull agita el 'Andalucía nos roba': dice que "los andaluces subvencionan el gimnasio" con el "dinero de los catalanes"
  4. El argumento de Garamendi contra la reducción de la jornada laboral: "¿Tú crees que Alcaraz trabaja 37,5 horas?"
  5. Trump retoma su guerra arancelaria: impondrá un 100% a todos los productos farmacéuticos fabricados fuera de EEUU
  6. Los amantes del cómic llegan a Málaga: por primera vez se celebra la San Diego Comic-Con fuera de EEUU