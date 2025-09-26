Ainhoa Martínez señala que Sánchez presentará los Presupuestos aunque pierda: "Está dispuesto a ir a morir en la arena del Congreso"

La periodista Ainhoa Martínez explica cuál será ahora la estrategia del Gobierno después de que, una vez más, Junts ponga en duda su apoyo al Gobierno progresista. En el vídeo, todos los detalles.

La periodista de 'ABC' Ainhoa Martínez señala cuál es el cambio estratégico del Gobierno, con Junts en la cuerda floja en su apoyo al Gobierno: Jorid Turull ha asegurado que su partido tomará una decisión antes del 21 de diciembre: "El Gobierno está dispuesto a ir a morir en la arena del Congreso de los Diputados porque [la presentación de] los Presupuestos van a ser el cartel electoral de Sánchez".

Esto, según aclara la periodista, Sánchez va a presentar los Presupuestos para decirles a los ciudadanos que, si todos estos avances sociales no se llevan a cabo, no será porque este Gobierno no haya hecho el esfuerzo de ponerlos en el Parlamento, sino porque estos grupos políticos no han querido que salgan adelante.

"Y eso es su programa electoral para las siguientes elecciones; va a gobernar sin Presupuestos y decir esto es quitarle incentivos a los socios para negociar", añade la periodista, señalando que las negociaciones que veremos ahora "serán de postureo", porque "el Gobierno ahora sí está dispuesto a ir a perder, cosa que no vimos en otros años". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.