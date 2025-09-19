Violencia de género
Fernando Berlín tacha de "grave" el fallo en las pulseras antimaltrato: "Alguien tendrá que explicar cómo se ha solucionado"
El periodista ha reconocido en Al Rojo Vivo que entiende que este asunto se haya manejado con discreción porque no se puede "dar luz verde" a todos los maltratadores diciendo que este sistema "no funciona".
Fernando Berlín ha señalado que el fallo en las pulseras antimaltrato es un asunto "muy sensible" que entiende que se manejase con discreción porque "no se puede dar luz verde" a todos los maltratadores diciendo que el sistema no funciona.
Sin embargo, ha destacado que, si había un problema detectado desde el principio, alguien tendrá que explicar ahora "en qué plazos se ha solucionado, cómo se ha hecho, cómo se informó a las mujeres o qué pruebas se hicieron".
Unas explicaciones que ha reiterado que es importante que se den porque se trata de un asunto "extraordinariamente grave".
Además, el periodista ha indicado que lo ocurrido también nos habla de "las fórmulas de contratación", señalando que habrá que "fiscalizarlas" para saber quién ordena esas compras o qué pruebas se le hacen a estos aparatos".