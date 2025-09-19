Natalia Junquera, tajante: "Una cosa que se llama pulsera antimaltrato no tendría que tener ningún fallo"

La periodista ha destacado en Al Rojo Vivo que cree que el Ministerio de Igualdad debería explicar "muy bien" qué es lo que ha pasado, dónde se ha fallado y qué es lo que van a hacer para que esto no vuelva a suceder.

La transición de la gestión de una empresa a otra del sistema 'Cometa' -el cual se usa para el seguimiento telemático de maltratadores- derivó en fallos que llevaron a "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en procesos por quebrantamiento de penas y medidas de alejamiento.

Natalia Junquera ha dejado claro que una cosa que se llama pulsera antimaltrato "no debería dar ningún fallo", reconociendo que le parece un "consuelo un poco pobre" que la ministra de Igualdad se apoye en que el fallo ha estado en un porcentaje muy bajo.

La periodista ha recordado que este error va mucho más allá, y es que puede generar "desconfianza en el sistema" y en aquellas mujeres que están sufriendo maltrato y todavía no se han atrevido a separarse o denunciar a su agresor.

"Deberían explicar muy bien qué ha pasado, dónde se ha fallado y qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir", ha zanjado.