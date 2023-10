Fernando Berlín, periodista y director de Radiocable.com analiza las palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre la política migratoria del Gobierno. El líder del PP se suma así a la línea más dura del partido, como la de su compañera, Isabel Díaz Ayuso y ha asegurado que "el Gobierno los está metiendo en aviones (migrantes) y dejándolos en paradas de autobús en los pueblos y ciudades de España".

"Llama mucho la tención este PP que un día cree en la España centralista y luego se quejan de la ausencia de información que tienen las comunidades autónomas. Todo el relato que ha hecho Feijóo es falso", asegura Berlín, explicando qué es realmente lo que ha pasado.

"El Gobierno de Canarias envía una llamada de auxilio al Gobierno central y esto es lo que activa el protocolo: se produjo un viaje casi por sorpresa y se activan una serie de mecanismos. Una sociedad como la española con 8.000 municipios puede perfectamente absorber estas cifras, sin problema. Puede perfectamente asumirlo e integrarlo. Y ahora se quejan (el PP) de que no han sido avisados. Y eso no es cierto: las 11 comunidades del PP se negaron en primera instancia a recibir a menores no acompañados y esto lo que ha supuesto es que haya que tomar otras medidas", explica el profesional. "(Lo de Feijóo) es una manipulación", insiste Berlín.