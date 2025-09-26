Fernando Berlín, sobre Espinosa de los Monteros: "No encuentra su hueco y se ha montado un chiringuito"

El periodista ha reaccionado a la creación de Atenea, el centro de pensamiento de Espinosa de los Monteros. "Todo parece muy sonoro, pero en realidad ni por el equipo ni por la originalidad de las ideas es una anomalía".

Fernando Berlín ha reaccionado al centro de pensamiento Atenea que Iván Espinosa de los Monteros ha presentado en el Colegio de Arquitectos de Madrid en un acto que ha contado con la presencia de varios diputados del Partido Popular y de la formación de ultraderecha.

El periodista ha explicado que esto es, básicamente, lo que se conoce como "un chiringuito o un cortijo", un lugar desde donde "vender documentos a partidos políticos y hacer asesorías".

De esta forma, ha señalado que, aunque todo parece muy sonoro, "ni por el equipo formado ni por la originalidad de las ideas es una anomalía en Madrid".

En cuanto a Espinosa de los Monteros, ha resaltado que, aunque cree que es una persona lúcida, parece que "no encuentra su hueco" y ha decidido "montar su chiringuito".