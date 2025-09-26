Ainhoa Martínez reacciona a la presentación del centro de Espinosa de los Monteros: "Vimos un gran gatillazo"

La periodista ha señalado que la imagen que se pudo ver en la presentación del centro de pensamiento Atenea "no beneficia al PP". "Miguel Tellado tuvo mucho tino en borrarse de esa fotografía", ha asegurado.

Iván Espinosa de los Monteros, exsecretario general de Vox, ha presentado en el Colegio de Arquitectos de Madrid su centro de pensamiento Atenea. Un acto en el que ha contado con la presencia de varios diputados del Partido Popular, también de la formación de ultraderecha e incluso ha aparecido por sorpresa el empresario Víctor de Aldama.

Ainhoa Martínez ha reaccionado a este acto, destacando que lo que se pudo ver fue un "gran gatillazo" después de la expectativa que se había creado.

"Vimos un ajuste de cuentas de Vox, con Inés Cañizares y Ortega Smith; y a esos padrinos de excepción para un laboratorio de ideas como Víctor de Aldama o Daniel Esteve (líder de Desokupa)", ha explicado.

La periodista ha confesado que cree que, si Espinosa de los Monteros quiere que nos centremos en sus ideas y tener recorrido, tendría que "rodearse mejor".

En cuanto al PP, ha indicado que Miguel Tellado "tuvo mucho tino" al borrarse de la fotografía, asegurando que al PP "no le interesa" estar en ella, a pesar de que algunos cargos del partido fueron al acto. "En esta estrategia de seducción no se pueden dar pasos en falso", ha destacado, dejando claro que está convencida de que la imagen de ayer "no beneficia" a los 'populares'.