Fernando Berlín, tras el envío de la fragata a Chipre: "El PP está intentando hacer ver que esto nos mete ya en la guerra, pero la realidad es que es para proteger los intereses de la UE"

El periodista Fernando Berlín responde al PP, que está dando a entender que el envío de la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre, que está dentro de los acuerdos con la UE, nos mete ya de lleno en la guerra y en la alianza con EEUU.

El PP asegura que el presidente del Gobierno debería llevar al Congreso la decisión de enviar a Chipre la fragata 'Cristóbal Colón', que tiene como fin ayudar en labores de escolta, protección y adiestramiento, en los compromisos de España con la UE.

Por su parte, desde Gobierno, tal como informa Esther Redondo, anuncian que el presidente del Gobierno comparecerá antes de Semana Santa en el Congreso. Igualmente, aseguran desde el Ejecutivo que no hace falta votar nada para enviar o no esa fragata porque "esa fragata navega al amparo del artículo 17 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que habilita al Gobierno a mandatar operaciones en el exterior", añade Redondo.

De este modo, el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, señala que "lo que está intentando el PP es hacer parecer que esto [el envío de la fragata] ya nos mete de lleno en la guerra con Irán y en la alianza con EEUU".

Pero lo cierto, responde el periodista a los 'populares', "es que, por el momento, esa fragata se envía a Chipre para proteger los intereses de la Unión Europea en caso de que la situación se descontrole". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

