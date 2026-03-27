Fernando Berlín analiza la elección de Cuerpo como vicepresidente: "Sánchez ha elegido un tono muy moderado para esta etapa del Gobierno"

Carlos Cuerpo ha sido nombrado por Pedro Sánchez como el nuevo vicepresidente primero del Gobierno de España, en sustitución de María Jesús Montero. El periodista Fernando Berlín analiza este nombramiento. En el vídeo, los detalles.

Con la salida de María Jesús Montero a Andalucía, Carlos Cuerpo ha sido nombrado por Pedro Sánchez como el nuevo vicepresidente primero del Gobierno de España. Seguirá siendo, eso si, ministro de Economía, pero su nuevo nombramiento confirma su ascenso meteórico.

Cuerpo llegó al Gobierno sin hacer ruido, como segundo de la entonces ministra de Economía Nadia Calviño y, en cinco años, ha pasado de secretario de Estado a convertirse en el número dos del Gobierno de coalición.

Es más, hasta la oposición, de momento, ha hecho halagos de su gestión: "Es indiscutible que técnicamente no tiene críticas y es alabado especialmente por su tono", afirma el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com.

Y por eso mismo, es importante decir, añade el periodista que "Pedro Sánchez ha elegido un tono muy moderado para esta etapa de Gobierno y creo que eso es muy bueno para la vida política de este país". Es más, según añade y concluye Berlín: "Me da la impresión de que va a conseguir sosegar un poquito, que es un vicepresidente con un tono bastante comedido y creo que nos viene bastante bien como sociedad".

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