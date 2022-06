El ministro de la Presidencia Félix Bolaños ha planteado en Al Rojo Vivo "cómo estaría España solventando la enorme crisis provocada por la guerra en Ucrania si gobernara el PP": "Cuando hay una crisis hay dos modelos, el que adoptó el PP en el Gobierno que fue recortes, austeridad, que la gente sufriera y el que estamos adoptando nosotros que es proteger el Estado de Bienestar".

En una entrevista para Al Rojo Vivo con Antonio García Ferreras, Bolaños ha asegurado que "todos los consejos de ministros se están adoptando medidas para proteger a la ciudadanía, para hacer de España una España mejor", y ha negado que las últimas se deban a la pérdida electoral en Andalucía.

"¿Se imaginan esta inflación con un Gobierno del Partido Popular subiendo las pensiones al 0,25%? Un 0,25 que ya era de miseria cuando el IPC no era alto. ¿Se imaginan esta crisis con el SMI en 700 y pico euros y no en los 1.000 que hemos establecido nosotros? La gente pasaría hambre porque no podrían ir al super a comprar", ha insistido en Al Rojo Vivo, donde ha justificado la pérdida electoral asegurando que "los ciudadanos cada vez responden más a la pregunta que se les hace en cada elección".

Así, Bolaños ha recordado que durante la crisis de la pandemia el Gobierno impulsó los ERTEs para proteger a las empresas y a los trabajadores, que la reforma laboral ha permitido el crecimiento de los contratos indefinidos, que ha subido el Salario Mínimo Interprofesional y que las pensiones se han revalorizado en función al IPC. No obstante, el PSOE y Unidas Podemos han perdido escaños en las dos elecciones que se han disputado en el último año, Castilla y León y Andalucía.

Aun así, Bolaños rehúsa hablar de "cambio de ciclo": "Cuando sean las generales estoy convencido de que cuando los ciudadanos vean nuestra hoja de servicios, lo que hemos hecho estos cuatro años...".