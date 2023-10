El exministro de Exteriores de Israel Shlomo Ben Ami ha señalado este viernes en una entrevista en Al Rojo Vivo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es el principal responsable del fallo en defensa del país. Asimismo, ha señalado que en esta guerra de Israel contra Hamás "no hay victorias rápidas ni gloriosas".

Ben Ami ha criticado duramente a Netanyahu, tildándolo de "artista de la palabra" y acusándolo de no haber dicho "claramente" lo que le han trasladado los jefes de las Fuerzas Armadas y los servicios de Inteligencia. "Todos ellos han asumido responsabilidad directa... Netanyahu quiere que se abra un proceso de investigación que, inevitablemente, va a tardar años", ha añadido el exministro, añadiendo que tiene la "certeza de que la opinión pública no lo va a aceptar".

Asimismo, le ha responsabilizado de los fallos en defensa que han permitido la entrada de Hamás el pasado 7 de octubre. "La defensa ha fallado por los enfoques de Netanyahu de fortalecer a Hamás y debilitar a la Autoridad Palestina en Cisjordania", ha agregado Ben Ami, recordando que lo hizo para "responder a su coalición de derechas". Sin embargo, según el exministro, la estrategia le "salió mal" al primer ministro, por eso, se produjo "esta explosión que vino por sorpresa cuando gran parte de las fuerzas terrestres estaban desplegadas en Cisjordania y no en Gaza".

Por otro lado, ha señalado que desconoce si habrá una invasión terrestre de Gaza por parte de Israel, pero señala que si la hay, "tardará años". "Esto no es nada fácil porque son guerras sucias, donde no hay gloria para nadie", ha aseverado, explicando que será "catastrófica" porque se desarrollaría "en terreno urbano" y "afecta a la población civil". "En este tipo de guerras no hay victorias rápidas ni gloriosas, en caso de que las haya", ha zanjado. Además, ha mostrado su comprensión con António Guterres, secretario general de la ONU, tras las críticas de Israel por sus declaraciones sobre la "ocupación asfixiante".

Sobre la paz en la zona, ha asegurado que "paz es una palabra cargada": "Es mucho, yo prefiero hablar de arreglos internos que pueden conducir a una paz". En cuanto a la solución de dos Estados, ha asegurado que es una premisa con la que trabaja la comunidad internacional, pero "no es algo que puede ser el resultado inmediato de esta guerra". "Lo que esta guerra tiene que conseguir son pasos importantes a la solución, porque una completa es algo mucho más complicado", ha apuntado. Él propone "llegar a una situación en la que la Autoridad Palestina asuma la autoridad en Gaza y empezar un proceso político en Cisjordania para una posible solución".