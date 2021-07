El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la ausencia anunciada del líder de la Generalitat, Pere Aragonès, en la Conferencia de Presidentes que se celebrará mañana en Salamanca.

"Lamento que la voz de Cataluña no esté presente", ha asegurado el líder del Ejecutivo en la rueda de prensa de balance de fin de curso político, ya que se tratarán "temas muy importantes que afectan al conjunto de la ciudadanía catalana, con independencia de que sean o no independentistas".

Sánchez ha subrayado la agenda prevista para el encuentro, donde se tratarán, entre otros asuntos, la pandemia, la vacunación, los fondos europeos o el reto demográfico.

"Hay provincias en Cataluña como Girona o Lleida que sufren el reto demográfico. Que no esté Cataluña y no sea escuchada su voz me parece que es una pena", ha subrayado.

En relación con las relaciones con la comunidad autónoma, Sánchez ha señalado que tendrá lugar una reunión de la comisión bilateral el próximo 2 de agosto, donde se fijará un calendario de las subcomisiones de Transportes y Asuntos Económicos.

Otros homólogos de Aragonès también se han pronunciado sobre su ausencia, como la presidenta de Baleares, Francina Armengol, quien ha tildado de "error político" no acudir al espacio multilateral. "Nos hartamos de pedir diálogo, es fundamental no perder esas oportunidades. No vamos a defender partidos políticos, vamos a defender a los ciudadanos".

Por su parte, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado en una entrevista en Cope que él prefiere hablar de las presencias. "Tan importante es la ausencia de hoy como mi presencia. Nos quedamos con los que dan la nota solo, es minoritario los que no quieren trabajar en la España autonómica", ha dicho.