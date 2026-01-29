Ester Muñoz se pronuncia sobre la ausencia de Sánchez en el funeral en Huelva: "No quiere ir porque sabe lo que le pueden decir las víctimas"

¿Qué ha dicho? La portavoz del PP en el Congreso ha acusado al presidente del Gobierno de estar "desaparecido" desde los accidentes ferroviarios en Córdoba y Barcelona. "Debería acompañar a las víctimas".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá a la misa funeral en Huelva por las víctimas del accidente en Adamuz, evento al que sí acudirán el rey Felipe VI y doña Letizia. En representación del Ejecutivo, estará la vicepresidenta y futura candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero. Ester Muñoz criticó la ausencia de Sánchez, señalando que debería haber estado presente desde el principio con las víctimas y acusándolo de esconderse tras el ministro de Transportes, Óscar Puente. Muñoz sugirió que Sánchez no asiste porque teme las reacciones de las familias afectadas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la misa funeral que se celebrará en Huelva por las víctimas del accidente en Adamuz y que contará con la presencia del rey Felipe VI y doña Letizia.

En su lugar, el miembro con una mayor relevancia del Ejecutivo que acudirá será la vicepresidenta y futura candidata del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

Ester Muñoz ha reaccionado a esta decisión, destacando que cree que el presidente del Gobierno debería haber estado "desde el minuto uno" con las víctimas, no solo en el funeral. "Ha estado desaparecido", ha asegurado, acusándole de haberse parapetado detrás del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso ha recordado que Pedro Sánchez ya no fue al funeral católico que hubo en Valencia, destacando que "no le gusta todo aquello que no se haga bajo su premisa".

En cuanto a la razón de su ausencia, Ester Muñoz ha señalado en Al Rojo Vivo que está convencida de que si no va es porque sabe "lo que le pueden decir las víctimas".

En su opinión, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, debería estar acompañándoles en ese duro momento, reiterando que si no quiere ir es porque "sabe lo que le pueden decir" los familiares.

