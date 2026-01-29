Emilio Delgado al PP por pedir la dismión de Puente: "Para criticar la casa de los demás tienes que tener la tuya muy limpia"

El analista ha comparado la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, con la de otros responsables políticos como Mazón: "A quien no he visto pasar todavía por el Senado.Tampoco he visto a Isabel Díaz Ayuso dar una sola explicación sobre los protocolos de la vergüenza".

En Al Rojo Vivo, el coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, ha dado su punto de vista sobre los accidentes ferroviarios y ha pedido poner el foco en la financiación del sistema: "Creo que sí hay que cuestionar la falta de inversión en la red ferroviaria española, pero en ningún caso la alta velocidad ha sido la más perjudicada durante las últimas décadas".

En este sentido, ha argumentado que la alta velocidad ha recibido hasta 15 veces más financiación que la media distancia entre capitales de provincia o que el servicio de Cercanías, aunque ha matizado que este último "es otra discusión".

"Por eso me llama la atención lo que está pasando. Creo que hay una agenda propia del Partido Popular que se está agarrando a esto, pero no hay, a día de hoy, una sola prueba que relacione la falta de inversión con el accidente del tren".

Además, Delgado ha comparado la actuación del ministro de Transportes, Óscar Puente, con la de otros responsables políticos. Ha destacado que Puente ha ofrecido explicaciones públicas "en ruedas de prensa de 2.30hs, respondiendo a todas las preguntas de los periodistas, y también se ha presentado en el Senado".

En contraste, ha criticado la ausencia de otros dirigentes en ese tipo de comparecencias: "A quien no he visto pasar todavía por el Senado es a Mazón. Tampoco he visto a Isabel Díaz Ayuso dar una sola explicación sobre los protocolos de la vergüenza que mataron a más de 7.000 personas en la Comunidad de Madrid".

Delgado ha recordado, además, que el Gobierno regional cerró la comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias y ha afeado que la presidenta madrileña haya calificado de "frustrados" a los familiares que siguen reclamando esa investigación.

Por todo ello, ha concluido:"Para criticar las responsabilidades de los demás, primero hay que tener las propias un poco más limpias".

