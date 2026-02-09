Carlos Cué analiza las elecciones en Aragón: "España es uno de los pocos países donde la ultraderecha aún no ha superado a la derecha tradicional"

Para el periodista de 'El País' el voto de Vox destaca por su reparto cada vez más equilibrado. Advierte de que los resultados en Aragón y su proyección a un año o año y medio obligan a observar con atención su recorrido electoral.

El análisis de los resultados electorales en Aragón deja una lectura relevante sobre el crecimiento de Vox. Para el periodista de 'El País' Carlos Cué, "lo más interesante del voto de Vox es que está bien repartido y cada vez más equilibrado". A su juicio, no se trata de un apoyo claramente urbano, aunque el partido tiene fuerza en las ciudades, ni tampoco de un voto exclusivamente rural. "Es un voto más transversal, y eso es lo que le permite crecer y disputar espacio político", explica en Al Rojo Vivo.

Cué sitúa este fenómeno en un contexto comparado con otros países europeos y con Estados Unidos. "Aunque todavía estamos lejos, no estamos al nivel de Italia o Francia, donde la ultraderecha ya ha superado ampliamente a la derecha tradicional, ni al de Estados Unidos, donde Trump se la ha comido directamente", señala. En ese sentido, subraya que España sigue siendo una excepción relativa: "Es una particularidad del sistema político español que la ultraderecha aún no haya superado a la derecha. Eso ya ha ocurrido en Italia, donde Meloni absorbió al espacio de Berlusconi, y en Francia, donde ha pasado abiertamente. Los únicos países donde esto todavía no sucede de forma clara son Alemania y España".

Sin embargo, Cué advierte de que esa situación podría cambiar. "Con este resultado en Aragón y la proyección que tiene Vox a un año, un año y medio vista, que es lo que queda para las próximas elecciones, habrá que ver cuál es su recorrido", afirma. A su juicio, el PSOE es el partido que sale peor parado, "indiscutiblemente", ya que el PP le saca diez puntos. Pero añade una advertencia clara:"El PP tiene motivos para estar seriamente preocupado, porque el competidor que tiene a su derecha no es ninguna broma".

El periodista también cuestiona el relato del PP sobre la polarización. "Se dice que es Sánchez quien polariza, pero ustedes han terminado la campaña electoral con el presidente moderado de Aragón pidiendo literalmente el voto 'para joder a Sánchez'", recuerda. Y añade que el cierre de campaña se produjo "con figuras como Vito Quiles y otros perfiles radicalizados", lo que, en su opinión, contradice el discurso de moderación.