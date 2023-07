Ignacio Escolar rescatalas declaraciones falsas que el PP ha pronunciado en campaña electoral. El periodista recuerda que la formación que preside Feijóo ha llegado a decir que Marruecos le chantajea por el contenido de su móvil. También que la investigación del Pegasus se ha cerrado por la falta de colaboración del Gobierno, un hecho que es falso.

"Hemos escuchado también que habría quebrado Caja Madrid, falso también en boca de Feijóo", añade. Así, destaca el último comentario del portavoz de campaña Borja Semper, quien ha asegurado que el PP revalorizó las pensiones todos los años.

"Revalorizar y subir no son sinónimos. Revalorizar es que mantienes el valor que había antes de la inflación y eso no lo hizo el PP durante tres años: 2012, 2013 y 2016", denuncia. Escolar insiste en que no pueden contar algo así "tan alegremente".