Escolar, sobre el rechazo de Feijóo a la quita de la deuda de las CCAA: "Me temo que lo van a pagar todos los ciudadanos gobernados por el PP"

Los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP han abandonado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debate la propuesta del Gobierno de condonar más de 83.000 millones de euros de deuda autonómica.

Las comunidades más beneficiadas por esa medida de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, serían Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid. Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo lo han rechazado.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, asegura que "no parece que esta vez vaya a haber acuerdo entre PP y PSOE" y me temo -admite- que "lo van a pagar los ciudadanos gobernados por el PP, porque para valencianos y andaluces es una medida muy beneficiosa, no es solo una medida que beneficie a Cataluña".

El periodista recuerda, además, que, efectivamente, esta medida se ha negociado con ERC, pero no se ha pactado solo para Cataluña, sino para toda España y para todas las CCAA. "De hecho, hay dos comunidades más beneficiadas aún que Cataluña", sostiene Escolar, y además, gobernadas por el PP. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.