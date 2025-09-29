Escolar, sobre Mazón tras no acudir al Cecopi en esta nueva DANA: "Claramente está intentando reforzar su estrategia judicial"

El periodista Ignacio Escolar explica por qué cree que Mazón no acudió de nuevo a la reunión del Cecopi de este domingo pese al aviso rojo de lluvias en la Comunidad Valenciana, donde esta vez sí los mensajes llegaron a tiempo a la ciudadanía. En el vídeo, los detalles.

La Generalitat Valenciana celebró este domingo una reunión en el Cecopi, ante las lluvias torrenciales que están asoladando a varias zonas de la Comunidad Valenciana, a la que Mazón no fue porque estaba en Murcia en una cumbre de barones del PP, y no volvió a la capital hasta el domingo por la tarde. No obstante, esta vez los avisos a la población llegaron con bastante antelación y los ciudadanos pudieron así estar prevenidos del temporal que se avecinaba en la zona.

"Se ha aprendido, porque el hecho de haber mandado ese mensaje con suficiente antelación es una prueba de ello", sostiene Antonio García Ferreras, "pero el que no ha aprendido nada de sensibilidad política es Mazón. ¿O está quizá buscando reforzar su estrategia judicial: no aparezco en el Cecopi para así decirle a la jueza de la DANA que él no tiene por qué estar?", le pregunta al periodista y director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar.

Efectivamente, asegura Escolar, algunas cosas sí que han cambiado como que el mensaje de alerta llegara con el mensaje adecuado y en tiempo y forma, "pero claramente Mazón está intentando reforzar su estrategia judicial. Es decir, no me presento en el Cecopi porque ya he hecho a la jueza que yo aquí reino, pero no gobierno, que no estoy encima de estas cosas [emergencias]".

