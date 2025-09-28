Mazón desaparecido otra vez: el president no acude a la reunión de coordinación de emergencias para preparar el temporal

Los detalles El president valenciano no ha estado en la reunión de la Generalitat realizada esta tarde pese a que le daba tiempo a llegar desde el acto del PP en Murcia en el que se encontraba.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, vuelve a ser objeto de críticas por su ausencia durante situaciones de emergencia. En esta ocasión, mientras está activo un aviso rojo por fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana, Mazón asistía a un acto del Partido Popular en Murcia. Su ausencia ha generado críticas de figuras como Joan Baldoví, de Compromís, y Gabriel Rufián, de ERC. A pesar de que Mazón salió de Murcia a tiempo para llegar a la reunión de coordinación en Valencia, no estuvo presente. Además, la activación anticipada de alarmas en Castellón y Valencia cuestiona su gestión previa durante la DANA.

Carlos Mazón vuelve a estar en el punto de mira. El president ha vuelto a desaparecer, como el día de la DANA, mientras la Generalitat convocaba una reunión este domingo para prepararse de cara al aviso rojo de la AEMET en la Comunitat para este domingo.

El mandatario valenciano estaba esta mañana en Murcia, en el acto de clausura celebrado por el Partido Popular tras el encuentro de los barones 'populares' de este fin de semana, y no en su comunidad autónoma, donde el aviso rojo por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones estaba activado desde este sábado.

Y su presencia (hasta el final) en este acto ha generado múltiples críticas, como las de Joan Baldoví, líder de Compromís: "Para mí es una de las personas más inmorales y más cínicas que conozco. Con previsión de alerta roja, él estaba lanzando besos al aire".

A ellas se ha sumado Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, en su caso desde su cuenta de X: "Y Mazón en Murcia lanzando besos. Miserable, mentiroso y reticente".

Según ha podido saber laSexta, Mazón ha salido de Murcia sobre la una de la tarde. Desde la puerta del teatro donde se celebraba el acto hasta la del CECOPI en Valencia se tardan dos horas y 15 minutos en coche. Es decir, tiempo más que suficiente para estar allí a las 15:30.

Sin embargo, y según las fotos publicadas por Pilar Bernabé, delegada del Gobierno, pasadas poco más de las cuatro de la tarde, Mazón no está en la reunión.

El ministro Óscar Puente reaccionaba a esa imagen con otra crítica al president: "Mazón no ha tenido ni la decencia, ni el decoro, ni la vergüenza torera de HOY, AL MENOS HOY, aparecer por allí".

Ahora bien, también se ha producido otro hecho que poner en entredicho a Mazón. Antes de la convocatoria de esa reunión, a las 15:28, las alarmas han sonado en los teléfonos situados en los litorales de Castellón y Valencia.

Al hacerlo antes, esa acción pone en entredicho por completo los pasos y los argumentos dados para no lanzar a tiempo la alerta en la DANA de hace casi un año.

En definitiva, Carlos Mazón, que aun siendo enormemente criticado por su desaparición el día de la DANA, ante otro aviso rojo en su comunidad ha decidido no aparecer... de nuevo.

