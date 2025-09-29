Una panadera que perdió su negocio en la DANA confiesa estar "asustada" ante la alerta roja: "Si pasa otra vez, ya no levanto nada"

Ana cuenta en Al Rojo Vivo que perdió dos negocios tras el paso de la DANA de hace 11 meses. Ahora, teme que algo parecido le vuelva a pasar ante la alerta roja. "Me he despertado muy nerviosa", ha confesado.

Alfafar, Valencia, fue una de las zonas más afectadas por las riadas durante la DANA. Ana es una de las personas que perdió su negocio tras el fuerte temporal. Ahora, cuenta cómo se encuentra al ver que se encuentran en alerta roja.

"Estoy asustada", ha confesado en Al Rojo Vivo. Esta vecina de Alfafar ha relatado que tenía dos negocios y los dos los perdió por culpa de la DANA.

Una situación que hace que ahora tenga mucho miedo de que algo parecido le vuelva a suceder. "Me he despertado muy nerviosa", ha relatado, destacando que sabe que ha tenido "suerte" porque pudo volver a levantar su panadería.

Sin embargo, ha dejado claro que, si volviese a sucederle, ya "no levantaría nada", y es que las pérdidas económicas que sufrió fueron muy elevadas.

