Escolar: "La izquierda tiene que abstenerse para frenar a Vox pero no gratis; tiene que plantear unos requisitos a Juanma Moreno"

El director de 'elDiario.es' ha señalado que el PP "iba con unas expectativas que no se han cumplido". "Estas eran las cuartas elecciones donde se juagaba mayoría absoluta y en ninguna se ha logrado", ha subrayado.

Tras conocerse los resultados en las elecciones de Andalucía, Ignacio Escolar ha defendido en Al Rojo Vivo que "la izquierda se tiene que abstener para frenar a Vox, pero no gratis". "Los partidos de izquierda, fundamentalmente el PSOE, que es quien tiene mayor número de diputados, deberían hacer una propuesta a Moreno Bonilla con determinados requisitos y que sea Moreno Bonilla quien diga que sí o que no, si prefiere esos requisitos a la prioridad nacional", ha opinado el director de 'elDiario.es'.

En este sentido, el periodista ha subrayado que el político del PP tendrá que decidir "si, por ejemplo, prefiere blindar la sanidad pública o si prefiere aumentar la inversión en educación". "Yo creo que una jugada inteligente por parte del PSOE-A hoy sería hacer esa jugada mañana de decir que dan los votos que faltan, pero a cambio quiere esto, esto y esto. Y si no, no sigas planteando que eres un líder moderado, porque tendrás que elegir entre la prioridad nacional y una propuesta de blindar servicios públicos, por ejemplo", ha manifestado.

En este punto, Escolar ha destacado que lo que ha pasado este 17M "es que el Partido Popular iba con unas expectativas que no se han cumplido, al igual que tampoco se han cumplido en las tres elecciones anteriores". "Estas son las cuartas elecciones en las que se jugaba la mayoría absoluta y en ninguna de las cuatro se ha logrado", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.