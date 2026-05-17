Ferreras, sobre el resultado del PSOE en Andalucía: "Sánchez, a pesar de estos resultados, dirá, 'yo aguanto hasta el final porque creo que puedo ganar"
Manuel Cobo ha asegurado en Al Rojo Vivo que ha escuchado "a gente muy bien informada que lo que piensa el señor Pedro Sánchez es 'qué mal va Andalcía, que se joda", a lo que Ferreras ha contestado: "No te lo crees ni tú".
Manuel Cobo, diputado del Partido Popular, ha analizado en el especial de Al Rojo Vivo las elecciones autonómicas andaluzas, cuya victoria ha sido para el PP de Moreno Bonilla. "Estamos oyendo a gente muy bien informada que lo que piensa el señor Pedro Sánchez es 'qué mal va Andalucía, que se joda".
Comentario al que ha respondido el presentador Antonio García Ferreras: "No te lo crees tú". "Tú no te crees que el presidente del Gobierno esté diciendo 'que se joda María Jesús Montero", ha añadido.
"Los candidatos socialistas no están de acuerdo en lo que se está oyendo esta noche", ha explicado Cobo. "Oye, municipales y autonómicas, ya pasó. ¿Qué perdemos? Pero es que luego subimos no sé cuántos puntos haciendo las elecciones en julio. Esto lo he oído esta noche de alguien muy bien informado", expone.
Por su parte, Ferreras ha sostenido que "Sánchez, a pesar de estos resultados, dirá, 'yo aguanto hasta el final porque creo que puedo ganar".
