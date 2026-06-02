Escolar destaca la contradicción que atraviesa el PP: "La soledad y la debilidad en un Parlamento conservador"

El periodista critica la estrategia del PP y cuestiona que denuncie una situación "caótica" o "apocalíptica" sin promover una moción de censura. "Si de verdad crees que existe una emergencia política, tienes que hacer algo", sostiene.

En Al Rojo Vivo, el periodista y director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar considera que existe una contradicción en la estrategia del Partido Popular. A su juicio, si el PP está convencido de que España atraviesa una situación "caótica", "crítica" o incluso "apocalíptica", debería actuar en consecuencia e intentar desalojar al Gobierno mediante una moción de censura, en lugar de limitarse a denunciar la situación desde la oposición.

"El Partido Popular insiste constantemente en que la situación es caótica, crítica e incluso apocalíptica. Pero, si realmente considera que el país atraviesa una situación tan grave, ¿qué hace? ¿Quedarse mirando desde la barrera, comiendo palomitas? Eso no es actuar. Si de verdad crees que existe una emergencia política, tienes que hacer algo. Y ese 'algo' está previsto en la Constitución: presentar una moción de censura".

Para Escolar, la dificultad del PP para impulsar esa alternativa evidencia también sus propios problemas para tejer alianzas parlamentarias: "En este Parlamento, que es conservador y que debería serte afín, no encuentras a nadie que te acompañe. Si al mismo tiempo tú describes una situación apocalíptica, encontrar a alguien que te acompañe, no para gobernar, sino para convocar elecciones, demuestra que tienes un problema tú también. ¿Qué ha hecho el PP en estos años para no poder entenderse con el PNV? Porque el PNV no es precisamente el Partido Bolivariano del Norte de Euskadi. Es un partido de orden, un partido que en circunstancias normales y en el pasado se entendió con el Partido Popular. ¿Por qué ahora no? Es muy sencillo: porque Vox no entra en Euskadi".

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