Escolar, tras asegurar Pradas que avisó a Mazón del Es-Alert: "Le retrata otra vez como un mentiroso y le coloca en una posición muy incómoda ante los tribunales"

El periodista Ignacio Escolar analiza el cambio de estrategia de Salomé Pradas. La exconsellera defiende ahora que mantuvo informado de "todo" a Carlos Mazón, durante la tarde de la terrible tragedia, incluida la alerta de la DANA. En el vídeo, los detalles.

La exconsellera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas (imputada junto a su número dos, Emilio Argueso por la gestión de la DANA), defiende ahora que mantuvo informado de "todo" a Carlos Mazón, durante la tarde de la terrible tragedia, incluida la alerta de la DANA.

De este modo, la exconsellera cambia su estrategia de defensa con una versión que choca frontalmente con la de Mazón, que mantiene que no sabía nada de que se iba a enviar el mensaje ES-Alert.

El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, señala que esta información de Pradas, es "muy relevante": "No solo desde el punto de vista político, sino también judicial". Hasta ahora, subraya el periodista, "la responsabilidad de Mazón estaba acotada o protegida desde el momento en que él argumentaba, con una línea de defensa, que él no participó en las decisiones que se tomaron en el Cecopi". Sin embargo, "este testimonio de Pradas desmonta esa muralla que Mazón había construido".

De nuevo, esta información de Pradas, "le retrata como un mentiroso, lo cual no es ninguna novedad, pero también le coloca en una posición muy incómoda ante los tribunales", concluye.

