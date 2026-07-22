Escolar analiza el caso Zapatero tras la declaración de Julito: "Me sigue faltando dónde está exactamente el tráfico de influencias"

El periodista y director de elDiario.es analiza el caso del expresidente socialista del Gobierno tras las revelaciones que han hecho dos directivos de Plus Ultra y Julito Martínez, que pueden poner en aprietos la defensa de Zapatero.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, quiere analizar en profundidad el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, más aún tras los acontecimientos de este semana, y aclara que es importante distinguir entre dos ámbitos de debate: el ético y el penal .

En el tema penal, señala Escolar, "esta semana ha habido un cambio importante porque la colaboración de dos directivos de Plus Ultra y del amigo personal muy cercano a José Luis Rodríguez Zapatero, Julito Martínez, con la justicia, siguiendo un poco el rastro que dejó la 'doctrina Aldama', supone un cambio importante para la situación procesal del expresidente, ya que tiene a tres personas acusándole a él de que es el máximo responsable de todos los delitos que pudieron cometer todos ellos".

Por ende, es importante ver cómo se desarrolla la investigación, porque "una cosa es lo que diga un inculpado para acusar a otro y otra cosa son los documentos que prueben lo que dice", subraya Escolar, señalando a su vez que el único documento que sí le genera veracidad en las acusaciones que hace Julito es la carta donde se dirigen al vicepresidente del Banco Santander pidiéndole crédito por indicación de Zapatero: "Este sí un indicio bastante sólido", afirma.

Y aquí, sostiene, "ya sí estamos hablando de algo que sí tiene un cuestionamiento ético importantísimo, porque Zapatero nunca nos contó que se dedicaba al lobby". Por tanto, ya serían dos faltas: "Una general de a qué se dedicaba y otra que tiene que ver con su palabra ante el Senado".

Ahora bien, en la parte penal, critica Escolar, "me sigue faltando en este proceso dónde está exactamente el tráfico de influencias": "Es decir, en qué funcionario, en qué trámite, en qué influyó exactamente Zapatero para lograr algo que, según se ve en todo el expediente, Plus Ultra iba a conseguir de todas maneras. Con Zapatero o sin Zapatero", concluye.

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