La desesperación comienza a ser latente en la T4 de Barajas entre los pasajeros de un vuelo a Cuba que llevan cinco noches cancelación tras cancelación por culpa de las nevadas en Madrid.

Alejandro es uno de los afectados y asegura en Al Rojo Vivo que la aerolínea "no se hace responsable de nada" y que "le echa la culpa a Aena". Además, apunta que desde Aena "le echan la culpa a la aerolínea porque son los que tienen que ser capaces de sacar el avión".

"¡A mi que me den pico y pala y yo saco el avión, tengo que irme a Cuba!", ha gritado, preso de la desesperación. Dice que es "una falta de respeto" la cancelación: "¿Quién me paga el taxi, el autobús, el hotel, la comida?" Aquí no han dado ninguna alternativa, desde el día 10 cambiando vuelos ¿Qué tengo que hacer? ¿Sacar el avión? Pues voy y lo saco".

Alejandro explica que "todo el mundo se brinca la bola" pasándose culpas y exige una solución ya que hay 300 personas, algunas de ellas "con enfermedades" y otras "con ganas de ir a Cuba porque un hijo se está muriendo".

"Exigimos que nos den una alternativa, tenemos que volar a Cuba. No tenemos ya higiene, es una falta de respeto inmensa. Punta Cana 15 minutos antes está volando, ¿por qué Cuba no vuela? ¡Que limpien las pistas!", ha zanjado enfurecido.

Desde el Gobierno, el ministro Marlaska ha asegurado que "en Aena se está trabajando de forma permanente con sus empleados con el fin de dar la respuesta" a esta situación y ha explicado que "las salidas de los vuelos dependen de las condiciones climatológicas".

"Ayer se pusieron las dos pistas principales en funcionamiento y ser dará la respuesta necesaria para no causar perjuicios a estas personas que están deseando salir a su destino final", ha zanjado el titular de Interior.