Soraya Rodríguez, sobre el vídeo en el que es llamada 'traidora': "El que usa el insulto no tiene argumentos"

LA DIPUTADA SEÑALA QUE "LA VIOLENCIA VERBAL TIENE COMO OBJETIVO COACCIONAR"

La diputada del PSOE en el Congreso ha asegurado que el vídeo en el que era increpada por otros militantes socialistas "no corresponde a la realidad del partido" y afirma: "A mí no me callan. Doy la cara y defiendo lo que creo".