'Newtral' estrena este jueves 'Origen', un documental que cuenta, a través de sus testimonios, la historia de varios jóvenes senegaleses a los que les gustaría construir un futuro en su propio país.

La periodista Ana Pastor, fundadora de 'Newtral', ha explicado en una entrevista en Al Rojo Vivo que se trata de un proyecto que tiene como origen una de las iniciativas dela ONG de ayuda humanitaria Open Arms, que "pretenden que la gente no se eche al mar y muera". La propia ONG y la Fundación Barça han colaborado en la elaboración del documental que dura unos 30 minutos.

El reportaje estará disponible a partir de este jueves 30 de julio a las 21:30 en la plataforma de 'Filmin'. Además, la proyección cuenta con la voz del jugador de baloncesto senegalés Sitapha Savané, que pasó 18 temporadas jugando en España.

En palabras de Pastor, el documental "es un viaje no contado, el que no hacen los que deciden no salir de su país, no cruzar el mar y el desierto jugándose la vida". Cuenta con los testimonios de personas que han montado sus propias empresas o que incluso han perdido a familiares en el Mediterráneo.

La objetivo del proyecto, cuenta la periodista es el de abrir un debate y "hacer pedagogía, porque hay quien piensa que Europa es El Dorado". "Hay que ofrecer oportunidades para reconstruir Senegal y otros países de esa zona de África. Hay alternativas, pero hay que poner un poco de ayuda", concluye Pastor..