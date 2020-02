El Gobierno de Sánchez defiende que el ministro Ábalos evitó "una crisis diplomática" en su encuentro en Barajas con la número 2 de Nicolás Maduro. Así, ante los duros ataques de la oposición, el presidente ha destacado que el ministro "cumplió con su deber".

Pero, ¿tuvo cobertura jurídica la presencia de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas? ¿Estuvo en el espacio Schengen? Según Ignacio González Vega, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, la actuación del Gobierno en este caso fue "impecable jurídicamente".

Para González Vega, en este caso, hay dos puntos que resaltar: la entrada y el acceso al territorio nacional. En relación a la entrada, Rodríguez tenía una sanción impuesta por la UE. "En el código fronteras Schengen se establece como excepción a la denegación de entrada a titulares de pasaportes diplomáticos", ha señalado.

Hay más. "Una vez que se flanquea a Delcy Rodríguez se hace como tránsito aéreo internacional a efectos de una escala. En estos casos esa persona, con pasaporte diplomático, no se considera que estén accediendo a territorio nacional. Es decir, sí es posible la entrada, pero no se considera que esté en territorio español ni europeo", añade González Vega en su explicación en Al Rojo Vivo, que insiste en que no había una orden de detención. "No hay quebrantamiento de la sanción impuesta a nivel europeo".