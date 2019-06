Marcel Mauri (Òmnium Cultural), sobre el juicio del 'procés': "Ha sido un juicio político y no va a haber una sentencia justa"

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha afirmado en Al Rojo Vivo que "una sentencia justa" en el juicio del 'procés' "solo puede ser absolutoria para Cuixart y para el resto de presos". En esta línea, cree que "la abogada lo ha demostrado: no hay carga probatoria, y ni la Fiscalía, ni la Abogacía, ni la acusación popular de la extrema derecha han podido demostrar ninguno de los cargos que hay contra Cuixart y el resto de presos políticos".

Mauri ha asegurado a Antonio García Ferreras que los "derechos fundamentales" que su organización defiende, como "el derecho a reunión o a manifestación", se están poniendo "en tela de juicio y han sido cuestionados en el tribunal", y considera que este hecho "interpela a todos los ciudadanos del Estado que estarán preocupados por lo que está pasando en el Supremo". Así, el dirigente de Òmnium ha denunciado que están viviendo un juicio que es político".

"Lo veníamos diciendo desde antes de que empezara el juicio, y así se ha confirmado", ha continuado Mauri, que ha argumentado: "Aquí no tendría que haber habido un debate sobre el referéndum o la autodeterminación, eso tiene que pasar en los parlamentos, en las calles y en los debates públicos. Aquí deberían estar juzgándose solamente las actuaciones y no las ideas, y no ha sido así".

No obstante, cree que "el tribunal aún tiene tiempo de hacer una sentencia justa", aunque no cree que pueda darse esta posibilidad porque, según ha afirmado, "si no, estarían ya en libertad" y ven "que la actitud no está cambiando, y eso es muy peligroso". Entre los argumentos esgrimidos por Mauri, destaca uno: "No hemos podido mostrar todos nuestros testigos, ni todas nuestras pruebas porque el Supremo las ha rechazado, y en cambio los de Vox han sido todos aceptados".

Así, Mauri ha asegurado que "tanto en la instrucción como en el propio juicio ha habido una falta de garantías que podría solucionarse poniendo en libertad a todos ellos y haciendo la absolución". Pero el vicepresidente de Òmnium ha matizado: "Lamentablemente, no creemos que la actitud del tribunal vaya por ese camino".