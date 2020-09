El líder de Podemos sostiene que los presupuestos que se van a negociar son del Gobierno del coalición, no solo del PSOE. En su primera entrevista en televisión después del verano, en Al Rojo Vivo, Pablo Iglesias ha desvelado que él y el presidente del Gobierno presentarán conjuntamente el proyecto de presupuestos y que la idea es tener listo el borrador a finales de este mes de septiembre.

Ha explicado que tras presentarlo ambos, hablarán con los grupos que apoyaron la investidura, y que ese borrador se inspirará en lo acordado por ambos partidos para la investidura. En su opinión, "hay que cuidar la mayoría de la investidura".

Sobre los apoyos a los presupuestos, aboga por contar primero con los partidos que apoyaron la investidura

"Primero hablaremos con los que nos apoyaron, luego con los que se abstuvieron y al final con la derecha", ha insistido.

Revisión fiscal

Ha garantizado que el acuerdo de presupuestos "implicará una revisión de la fiscalidad en un sentido progresista y redistributivo". "Lo que no puede ser -ha dicho- es que los impuestos los paguen siempre los mismos".

Iglesias plantea la subida del IVA a los productos de lujo y habla de una revisión fiscal "redistributiva"

Ha abierto la puerta a una subida del IVA para los productos de lujo y aplicar el tipo superreducido a los productos, por ejemplo, de aseo personal. Ha expresado su deseo de derogar la reforma laboral, y su disgusto por el retraso en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital.

ERC mejor que Ciudadanos

Iglesias ha mostrado su deseo de contar con el apoyo de los partidos que respaladaron la investidura de Sánchez, aunque ha agradecido la "coherencia" y "sinceridad" de Inés Arrimadas, la presidenta de Ciudadanos, que ha dicho que espera que los presupuestos tengan "lo menos posible" de Podemos.

Podemos había mostrado su oposición a pactar unos presupuestos si estaba Ciudadanos. Y el PP, por su parte, ha vetado a Podemos para hablar de los presupuestos con el PSOE. Esta mañana, precisamente, Pedro Sánchez ha iniciado la ronda de contactos para medir los apoyos a las cuentas con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, que ya ha anunciado su desacuerdo.

Este martes, Sánchez decía que tanto Podemos como el PSOE "somos conscientes de que no podemos excluir" a ningún partido político.

Es más, por la tarde, la ministra de Hacienda y el secretario de estado de Derechos Sociales, de Unidas Podemos, se reunieron y serán los encargados de negociar desde el Gobierno los presupuestos con el resto de partidos según han confirmado desde Moncloa. Desde el Gobierno confiaban en llegar a un consenso con sus socios, después del veto de Podemos a Ciudadanos en la negociación.

Desde la formación morada aseguraron el pasado fin de semana que no pactarán unos Presupuestos con Ciudadanos porque, a su juicio, la formación naranja querrá imponer "recortes" en las cuentas del Estado. Isa Serra, portavoz de la formación morada, indicó que "la garantía de que haya unos presupuestos sociales tiene que ver con que PP y Ciudadanos no tengan ni voz ni voto en estos presupuestos". "El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Ciudadanos", añadió.

Rafael Mayoral, por su parte, abundaba en esa idea: "No puede haber unos presupuestos del PSOE con Ciudadanos, porque no están en el Gobierno. Entonces el Gobierno sería otro. Apostamos por la mayoría que sacó adelante la investidura".

Si bien, según una información publicada por el diario 'El Mundo' este mismo domingo, Podemos no vetará al partido de Inés Arrimadas siempre y cuando se impongan las condiciones que ellos pongan sobre la mesa. "Estoy convencida de que habrá un entendimiento rápido con Unidas Podemos, trabajamos con ellos", decía esta martes Montero.

Insistió en la necesidad de dialogar también con el resto de fuerzas políticas: "Vamos a hacer unas cuentas que tengan a los ciudadanos en primer plano. Y estoy segura de que eso es compatible con unos presupuestos pactados con Ciudadanos", ha dicho: "Estoy convencida de que hay un punto de encuentro entre todos".

"Quiero agradecer a Ciudadanos su disposición a contribuir al desarrollo de unos presupuestos de país", ha dicho, tras la disposición de la líder de Cs, Inés Arrimadas,a sentarse a hablar dada la situación de emergencia. "El PP está permanentemente en un cálculo partidista", ha criticado Montero, tras el 'no' de Casado a apoyar las cuentas si está dentro Podemos.