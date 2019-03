Eduardo Inda: "Me parece impresentable lo que ha hecho Vox con laSexta"

Dura crítica de Eduardo Inda, director de Okdiario, a los métodos demoscópicos y a la encuesta del CIS, cuyos datos no se han acercado a los resultados que finalmente han dejado las urnas en Andalucía. "Para mí constituye casi un delito de malversación de caudales públicos los resultados de la encuesta del CIS. Le daba un escaño a Vox, y han tenido 12", añade.

Además, Eduardo Inda no comparte las formas que Vox está demostrando con laSexta. "Me parece impresentable, se lo he dicho personalmente a los dirigentes del partido. Espero que lo resuelvan en breve", ha señalado.

Vox impide a laSexta preguntar en rueda de prensa: "Literalmente nos han quitado el micrófono"

José Enrique Monrosi cuenta cómo Vox no ha permitido a laSexta preguntar en la rueda de prensa convocada para analizar los resultados electorales en Andalucía. "Al darse cuenta de que trabajábamos en laSexta han decidido quitarnos el micrófono", relata Monrosi. Los otros medios que han acudido al acto sí han podido realizar su trabajo.

Vox presume de dejar a laSexta fuera de su sede electoral en Sevilla

La formación que preside Santiago Abascal, que ha obtenido 12 escaños en las elecciones andaluzas, deja a las cámaras de laSexta fuera de su sede electoral en Sevilla durante la jornada de votaciones. Desde la formación ultraderechista aseguran que la cadena no se les ha dado cancha.

La respuesta de Antonio García Ferreras a Vox: "A laSexta no la va a gobernar el miedo"

A través de Twitter, Vox se jacta de no haber dejado entrar a laSexta en su sede electoral en un céntrico hotel en Sevilla. Desde el plató, Antonio García Ferrerasresponde rotundo: "A laSexta no la va a gobernar el miedo. Si no les gusta, allá ellos".

El análisis de Ferreras sobre la irrupción de Vox en Andalucía: "Vox está aquí, ha llegado para quedarse"

Vox irrumpe en el Parlamento de Andalucía con 12 escaños. Antonio García Ferreras analiza este terremoto político y sostiene que los resultados logrados por la extrema derecha se deben al enfado de la gente y al "miedo a la inmigración". "Vox está aquí porque España no es una burbuja, el fenómeno de la extrema derecha es internacional", añade Ferreras.