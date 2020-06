El Congreso vota este miércoles la sexta -y, en principio, última- prórroga del estado de alarma por el coronavirus. Ciudadanos, según ha confirmado Edmundo Bal en Al Rojo Vivo, votará a favor tras alcanzar un nuevo acuerdo con el Gobierno, a pesar del terremoto político generado por el documento que apunta a que el cese de Pérez de los Cobos se produjo por no haber informado a Interior de las investigaciones judiciales por el 8M.

El propio Bal ha asegurado durante el programa que ese escrito prueba que el ministro Marlaska "mintió descaradamente" sobre el cese del coronel de la Guardia Civil, pese a lo cual su partido votará 'sí' a la prórroga, para "hacer una política útil".

"No nos gusta nada el Gobierno de Sánchez, no somos socios del Gobierno de Sánchez, no nos gusta ni el propio Sánchez, ni su socio de Podemos, ni muchísimo menos sus socios nacionalistas e independentistas que sostienen este Gobierno, pero somos gente responsable, pensamos con la cabeza", ha argumentado.

Bal asimismo ha detallado los compromisos que Cs ha conseguido del Gobierno para apoyar esta prórroga. "Le hemos exigido al Gobierno que no haya privilegios en los territorios con respecto a la salida ordenada de esta crisis sanitaria, que todos los españoles sean tratados por igual en todas partes del territorio nacional", ha indicado.

El pacto entre el Ejecutivo y la formación naranja, que recoge que se deberá contar con todas las comunidades autónomas "en pie de igualdad" para la salida del estado de alarma, ha inquietado al PNV, aunque mantiene su apoyo, ya que a su vez había pactado con el Gobierno que las comunidades pudieran tomar decisiones de forma unilateral en la fase 3.

"Estaremos haciendo algo bien cuando los nacionalistas se ponen tan nerviosos porque Cs saca de la ecuación un privilegio territorial", se ha congratulado al respecto Bal, que ha reiterado que la reclamación de su partido es que "en todas las comunidades se llegue a la misma solución y que todos los ciudadanos se puedan ver en la misma situación independientemente de que sean gallegos, vascos, catalanes, extremeños o andaluces".

El acuerdo con el Ejecutivo, ha recordado, incluye también otros compromisos, como la creación de un plan específico de turismo y que ante un hipotético rebrote "no sea necesario declarar otra vez el estado de alarma". En este sentido, el diputado de Ciudadanos ha instado al Gobierno ha "hacer los deberes" y establecer "las reformas de las leyes que sean necesarias para en el futuro poder acometer este problema mediante herramientas jurídicas distintas al estado de alarma".