Ángel Garrido, tras el desplante de Pablo Casado: "Hay que saber diferenciar lo político de lo personal"

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha restado importancia al hecho de que el líder del PP, Pablo Casado, no le haya saludado a su llegada a la celebración del 2 de mayo en Madrid. "Ha pasado rápido y quizá no me haya visto", ha dicho, "yo no le daría más importancia".

Garrido y el líder popular han coincidido en dicho acto por primera vez desde que el primero diera el salto a Ciudadanos, por el que se presenta como número 13 en las listas a la Comunidad de Madrid.

"Yo saludo siempre a todo el mundo, hay que saber diferenciar la cuestión política de la cuestión personal", ha asegurado Garrido, "sigo apreciando a Pablo Casado, es una persona muy brillante políticamente, otra cosa es que haya tenido un mal resultado".

"No hay por qué romper una relación personal que siempre ha sido buena", ha sostenido Garrido, que ha asegurado que hubiera saludado a Casado sin problema alguno.