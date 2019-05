Ángel Garrido: "El giro al centro del PP es una operación cosmética que nadie se va a creer"

En el acto de celebración del Día de la Comunidad de Madrid, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha criticado al PP por "insultar a los que han dado 28 años por la formación".

"No me he ido por buscar un puesto, sino por todo lo contrario, me he ido a algo por debajo de lo que ya tenía asegurado. Así no les va a ayudar a recuperar el voto", ha señalado Garrido.

Sobre las últimas declaraciones del líder popular, Pablo Casado, Garrido dice que "no hay tal giro" al centro y califica de "operación cosmética" la estrategia del PP. "Es evidente que después de haber estado todo este tiempo trabajando hacia la derecha nadie va a creer que de un día para otro se haya hecho ese giro", ha afirmado.

"Yo creo que siempre he estado en el mismo sitio, en el centro político. Siempre he militado ahí y ahora algunos ven que tenía razón, que seguramente ese era el espacio donde tendría que haber seguido el PP", ha sentenciado Garrido.