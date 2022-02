Algunos de los diputados del Partido Popular que han prestado su aplauso a Pablo Casado en su despedida del Congreso han confesado más tarde que no ha sido un gesto sincero y que esperaban que su presidente no acudiera hoy a las Cortes.

Así lo ha explicado Antonio Ruiz Valdivia, jefe de Política de 'El Huffpost', en declaraciones a Al Rojo Vivo. "No le han aplaudido cuando ha llegado, que sería un momento especial. Muchos diputados nos han confesado después que ese aplauso no ha sido sincero, que lo han hecho porque lo tenían que hacer. Esperaban que no hubiese venido", ha señalado.

Respecto a lo que ocurrirá en las próximas horas, Ruiz Valdivia ha indicado que Pablo Casado quiere "aguantar hasta la Junta de la Directiva Nacional", pero "los barones le exigirán que se vaya ya porque se está dando un espectáculo".

Preguntado por el sucesor del que aún sigue siendo presidente, ha manifestado que todos los diputados "dan por hecho que va a ser Alberto Núñez Feijóo". Una parlamentaria, incluso, ha llegado a decir "por fin llega el adulto a la habitación", haciendo referencia al presidente de la Xunta.