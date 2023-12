El PP y Alberto Núñez Feijóo han cargado una vez más contra Pedro Sánchez por la moción de censura que PSN y Bildu han pactado contra la alcaldesa de Pamplona, de UPN. Los populares sostienen que "es su pacto más miserable" y le acusa de un "pacto encapuchado" con los "herederos de ETA".

Ante estas palabras y estos ataques, el periodista José Enrique Monrosi asegura que no, que "Bildu no es ETA" y así responde al PP y a todos aquellos que señalan que Bildu no es ETA, porque ETA no existe porque la derrotamos entre todos, y entre otras cosas, porque Bildu es una coalición de partidos".

"Hoy ETA no existe, Batasuna no existe y hay mucha gente que está en Bildu hoy en día que se jugó la vida contra ETA", afirma el periodista. "Yo entendería que fuera inaceptable darle una alcaldía a un partido que dijera por ejemplo, a ver si le pega el pueblo dos tiros en la nuca a Feijóo o a Abascal o 'como echamos de menos los años de plomo del terrorismo en este país', pero eso no ocurre. Eso lo escuchamos en otras formaciones políticas: escuchamos deseos de asesinato o magnicidio contra el presidente del gobierno o que eran mejores los gobiernos de la dictadura en este país", afirma Monrosi.