El emotivo momento en el que Rosa Álvarez reproduce un audio de Dolores en Les Corts: "Si hubiesen puesto las alarmas, estarían vivos"

El contexto Las víctimas de la DANA han comparecido en la comisión de Les Corts tras 15 meses de "censura". Un momento que Rosa Álvarez ha aprovechado para recordar a Dolores Ruiz, que perdió a su marido y sus dos hijos en la tragedia.

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la DANA 29-O ha comparecido en la comisión de Les Corts. Una comparecencia en la que ha cargado contra la "negligencia" del Consell.

Además, ha querido recordar a Dolores Ruiz, que perdió a su marido y sus dos hijos en la tragedia. Rosa Álvarez ha reproducido un audio que ella le envió en el que se le puede escuchar decir que siempre mantendrá que lo ocurrido "ha sido culpa de Carlos Mazón y del CECOPI".

"Si hubiese puesto las alarmas antes, mi familia estaría viva", se le escucha decir, asegurando que la culpa la tienen los que no hicieron su trabajo. Un emotivo momento que ha provocado que Rosa Álvarez se emocione al recordar lo ocurrido ese fatídico día.

Durante su entrevista en Al Rojo Vivo, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA ha indicado que ya tienen la respuesta de que se hubiese salvado prácticamente todo le mundo si se hubiese avisado a la población, recordando que esto es algo que ha reconocido la jefa de Meteorología de À Punt.

"Hubiese pasado como en Andalucía. Aquí no sabíamos nada, no nos trasladaron el riesgo", ha lamentado.

