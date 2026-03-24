Emilio Delgado señala una "evidencia" sobre el PSOE y los demás partidos de izquierdas: "Cuando más se territorializa, mejor le va"

¿Qué pasará con las izquierdas en las próximas elecciones de Andalucía que se celebran este próximo 17 de mayo? El coportavoz de Más Madrid, Emilio Delgado, lo analiza en este vídeo.

El calendario electoral vuelve de nuevo a agitarse con las elecciones andaluzas que ya tienen fecha: el 17 de mayo. Con motivo de estos comicios, Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea reflexiona sobre los partidos de izquieda.

"Creo que hay una evidencia difícil de esquivar y es que la izquierda, cuanto más se territorializa, cuanto más se asienta y se arraiga en el territorio, mejor le va. Y esto sirve para el PSOE y sirve para la izquierda alternativa", afirma Delgado, añadiendo que entiende que en el PSOE haya hecho sus cálculos, pero "es difícil justificar un liderazgo como el de María Jesús Montero viendo lo que ha pasado en Aragón y Castilla y León [con Carlos Martínez como candidato, exalcalde de Soria]".

De este modo, señala Delgado a María Márquez (PSOE) que "lo ha hecho espectacular y podría hacer un buen papel, sin embargo, optan por otro camino". Y esto sirve también, añade el político, para explicar la división de la izquierda alternativa.

"Creo que José Ignacio García lo está haciendo muy bien, que representa a una izquierda territorializada, que tiene su sentido", afirma Delgado, pero "más allá del cómo se presenta la izquierda alternativa a las elecciones, lo fundamental para mí es el qué: el qué le van a decir a la gente". Porque "no se trata de sumar los votos que ya existen, que no llega ni con eso, sino de ganar los votos que faltan, y para eso es importante que la izquierda alternativa tenga un proyecto propio que le dé sentido", concluye Delgado.

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