Elizabeth Duval, tajante: "En el después del funeral de las víctimas por Adamuz, reducir la conversación a Pedro Sánchez está fuera de lugar"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval reflexiona en este vídeo sobre el funeral por las víctimas de Adamuz celebrado este jueves en Hueva.

Este jueves se celebraba el funeral religioso por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, en Huelva (la mayoría de las víctimas ean de esta provincia), con la presencia de los reyes, miembros de la Junta de Andalucía, entre ellos el presidente Juanma Moreno Bonilla, y del Gobierno de España (la vicepresidenta María Jesús Montero y los ministros Luis Planas y Ángel Víctor Torres).

Una de las ausencias más sonadas, que han criticado muchos, ha sido la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante esto, la filósofa y escritora Elizabeth Duval afirma contundente: "Un día después del funeral, reducir la conversación que tengamos sobre este funeral a una conversación sobre Pedro Sánchez creo que está fuera de lugar".

Así, y tras hacer una interesante reflexión filosófica, que podemos ver completa en este vídeo, aludiendo al ensayo reciente de una filósofa aragonesa llamada Graciela, Duval reitera: "Tú no puedes resolver ese dolor de las víctimas, ni siquiera puedes canalizarlo, políticamente".

"Nunca habrá una vía de contención, porque no hay una respuesta que sea suficiente a aquello que esas víctimas han perdido. Y es por eso también por lo que no se puede hacer política con el dolor de las víctimas. "No se debe hacer política", sentencia la escritora.

