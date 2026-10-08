Elizabeth Duval reacciona a las palabras de Almeida: "Hay una forma de carroña política que consiste en lanzarse a la cara sobre los minutos de silencio"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval critica en Al Rojo Vivo las declaraciones que ha hecho el alcalde de Madrid tras la muerte de Maricarmen: "Son incomprensibles".

La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada hace 15 días y convertida en todo un símbolo del país por la lucha de la vivienda, destacado todo tipo de reacciones políticas y sociales.

Sin embargo, el PP y Vox han rechazado en algunas Asambleas y Ayuntamientos, incluida la de Madrid, de donde era Maricarmen, guardar un minuto de silencio por ella, algo que está desatando a su vez toda una oleada de críticas.

La filósofa y escritora Elizabeth Duval critica la actitud de algunos políticos y reacciona a las palabras, que podemos ver en este vídeo, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, negándose a hacer un minuto de silencio y reprochando que no se hubieran hecho por otros desahucios.

"Después de la forma de carroña política que es lanzarse a los muertos, otra forma de carroña, que tiene que ver con las declaraciones de Almeida, es la de lanzarse los minutos de silencio", afirma.

"Y no puedo comprender esas declaraciones en las que también ha dicho que en su día, cuando una mujer desahuciada se suicidó en Barcelona -una tragedia completa- no se pidió un minuto de silencio. De repente, esta comparación de unos minutos de silencio con otros, me parece incomprensible", añade Duval.

Y sobre todo, argumenta la filósofa, porque "cuando se solicita ese minuto de silencio, realmente es para que todos los diputados de una Cámara, sin importar el color político, manifiesten también ese duelo y ese luto por una persona que ha sido víctima de un fallo institucional total".

Así, recuerda Duval que el Sindicato de Inquilinas y la propia Maricarmen no han culpado a un nivel de la administración concreto, sino que los ha culpado a todos: han culpado al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid y al Gobierno central.

"Y por eso también, cuando de repente hay una concentración después de la noticia del fallecimiento de Mari Carmen, esa concentración se dirige al Congreso de los Diputados, que es el lugar en el que deciden absolutamente todos los grupos políticos", añade Duval.

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