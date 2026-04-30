Elizabeth Duval reacciona al juicio de las mascarillas: "Estas declaraciones de Koldo son propias de melodrama sentimental"

La filósofa y escritora Elizabeth Duval valora la declaración de Koldo García, a quien le toca declarar este jueves en el Supremo en el llamado juicio de las mascarillas. En el vídeo, los detalles.

Este jueves, 30 de abril, le toca el turno a Koldo García. El exasesor de José Luis Ábalos declara en el Supremo, en el marco del llamado juicio de las mascarillas. En su declaración, ha asegurado que Jésica, expareja de Ábalos, chantajeaba al exministro con contar "cosas personales". Además, Koldo ha defendido que tanto él como su hermano trataron de ayudar a Jésica a "hacer los partes" en Ineco: "Yo estaba convencido de que teletrabajaba".

Tras ver un extracto de su declaración, la escritora y filósofa Elizabeth Duval reacciona: "Justamente iba a decir que me alegraba mucho de que hemos entrado en una fase del juicio menos dada a la espectacularización y, de repente, pasamos a una tonalidad más propia de melodrama sentimental en estas declaraciones de Koldo". Con lo cual, "la alegría no me ha durado ni un segundo", ironiza la experta.

Por otro lado, y en cuanto a la declaración de Aldama (que sin pruebas intentó involucrar en su testifical al presidente del Gobierno), "sería fácil entrar en la repetición de como no ha aportado pruebas como todavía hay una cuestión que relato... Pero es que en realidad, en el fondo, da igual, a efectos prácticos y a efectos políticos, que algo sea exactamente verdad o no", lamenta.

Esto es, según Duval, "estamos en una sociedad en la que desde hace muchísimo tiempo el estatuto que tiene la verdad ha cesado de operar como operaba antes. Y esto el daño que hace es daño de todas las maneras", critica y concluye.

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