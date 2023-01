La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, bromeando sobre los "bulos" que la extrema derecha lanza sobre la ley del 'Solo sí es sí' y las rebajas de penas y excarcelaciones ha desatado la polémica. No solo ha recibido críticas por parte de PP y Ciudadanos, que han llegado a pedir su cese, también por parte de socialistas miembros del Gobierno de coalición. En Al Rojo Vivo, la escritora y activista Elisabeth Duval ha considerado que estas declaraciones han sido "muy desafortunadas" y "fuera de lugar", y añade que "no tendría que haber ningún problema en disculparse y pedir perdón".

Cree además que este tipo de situaciones ensombrecen la labor del propio Ministerio de Igualdad. "Me da pena que estas declaraciones contribuyen a enturbiar una labor muy necesaria como la que ha hecho el Ministerio de Igualdad en materia de legislación", ha explicado. Y el problema, cree, tiene que ver con la gestión comunicativa del Ministerio.

"La labor de la secretaria de Estado no es la de una 'tiktoker' o la de una divulgadora de política para jóvenes", ha manifestado. Así, considera que es un problema organizativo que tiene que ver con que "no todo el mundo tiene que hacer de todo". "El problema es que no tienen cuadros independientes que puedan dar esa guerra cultural desde el exterior. La palabra que viene del Ministerio queda deslegitimada", ha zanjado Duval.