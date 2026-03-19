Eduardo Saldaña: "Vamos a ver un alineamiento mayor entre los países de la región con los objetivos estratégicos de Israel"

Eduardo Saldaña, analista internacional, analiza las consecuencias de que Israel haya atacado la refinería iraní del mayor yacimiento de gas natural del mundo, ubicado en el mar del golfo Pérsico. En el vídeo, todos los detalles.

Este miércoles Israel atacaba parte del inmenso complejo de procesamiento de gas natural iraní de Asaluyeh, que trabaja con el producto extraído del yacimiento de South Pars, el mayor del mundo. Tras este bombardeo, la Guardia Revolucionaria iraní amenaza, a través de un comunicado, con destruir todo el sector energético del Golfo Pérsico si sus instalaciones energéticas claves vuelven a ser atacadas.

Según Eduardo Saldaña, coordirector de El Orden Mundial, "vamos a ver una nueva fase de la guerra, sobre todo, en cuanto a que vamos a ver un alineamiento mayor entre los países de la región con los objetivos estratégicos de Israel. Porque el ataque israelí contra la refinería iraní buscaba una cosa: una respuesta iraní contra los países del Golfo Pérsico, que es lo que ha ocurrido".

Y eso que provoca, añade el experto, "un impacto en las economías de la región y también un impacto a nivel internacional": "Y ya estamos viendo comunicados de todos los estados de la región pidiendo que Irán cese los ataques. Y esto, en el fondo, en el medio y largo plazo, favorece mucho a los intereses estratégicos israelíes en la región", conclue Saldaña.

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