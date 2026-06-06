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Los hoteles, disparados

El enorme impacto económico de la visita del papa a España: se calcula que dejará 150 millones de euros de beneficios

Los detalles El pontífice pasará siete días en nuestro país, en los que visitará cuatro ciudades y protagonizará 30 actos oficiales, lo que hará que las empresas tengan grandes ingresos. Una noche de hotel en Madrid cuesta de media 637 euros.

Tazas del papa
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La visita del papa trasciende lo espiritual y es, podríamos decir incluso, una oportunidad para muchos, como para quienes venden souvenirs o quienes han decidido vender menús especiales para peregrinos.

Por traducir todo esto de alguna manera, mientras que organizar este advenimiento le ha costado a la Iglesia 25 millones de euros, el beneficio para la Economía va a ser, calculan, de 150 millones.

A las empresas españolas les va a venir divinamente, aunque a los bolsillos de los turistas no tanto. Una noche de hotel en Madrid cuesta estos días de media 637 euros. Mientras, en Gran Canaria, el 11 de junio la habitación se pondrá a más de 370 euros por noche.

Sin embargo, estos elevados precios, no están siendo un impedimento para los turistas, que vienen de todas partes del mundo. La ocupación hotelera este fin de semana en Madrid supera el 85% y las reservas de vuelos a la capital han subido más de un 22% respecto a hace un año, mientras que a Barcelona lo han hecho más de un 10%.

Pero no solo las empresas sacan partido, sino que también lo intentan los particulares. Algunos aprovechan sus privilegiados balcones para alquilarlos a quien quiera ver pasar al papa. "Yo los he visto por entre 350 y 400 euros por persona", afirma un hombre. Además, también son dichosos los que tienen su plaza de garaje bien situada, con anuncios de hasta 70 euros por día.

De esta forma, en los siete días del papa en España, la Economía de nuestro país no descansará.

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