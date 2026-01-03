Eduardo Saldaña, sobre las excusas de Trump tras su ataque a Venezuela: "El narcotráfico y los migrantes son una amenaza"

El debate sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela continúa. El periodista Eduardo Saldaña explica qué estrategia debe seguir Donald Trump para justificar esta acción ante su país y qué papel juega la lucha contra el narcotráfico en ese discurso.

Eduardo Saldaña ha explicado en Al Rojo Vivo qué tendrá que hacer Donald Trump para justificar el ataque de Estados Unidos a Venezuela. Según el periodista, el presidente estadounidense "tiene que embarcar todo esto en la guerra contra las drogas porque es muy importante para poder justificarlo de cara interna, no puede ser una guerra abierta".

Saldaña señala que esta no es una estrategia nueva y que en los últimos años, especialmente en 2025, Estados Unidos ha justificado varias de sus acciones militares alegando que lucha contra el narcotráfico o contra los propios migrantes.

"A lo largo de estos años hemos visto y, sobre todo en este último año, como se ha ido designando como organizaciones terroristas a grupos como 'El Cartel de los soles'. Todo esto le ayuda a Trump, es aplicar toda la jurisprudencia que hemos visto y enmarcar este tipo de acciones en la guerra contra la droga", comenta Saldaña.

De esta manera, Donald Trump utiliza "el narcotráfico o los inmigrantes" como argumento, alegando que suponen una amenaza para Estados Unidos y así justificar sus acciones en el exterior.

Por último, el periodista destaca la importancia de la detención del presidente venezolano. Sobre la captura de Nicolás Maduro, señala: "Es muy importante por lo que digan que Maduro les ha confesado porque a raíz de eso van a poder justificar otro tipo de acciones en esa lucha contra las drogas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí