Pedro Rodríguez: "Trump fantasea con la idea de que existen guerritas espléndidas: mínima inversión militar y máximos resultados"

El análisis sobre la política exterior de Estados Unidos vuelve al centro del debate tras los últimos movimientos de Donald Trump. Pedro Rodríguez cuestiona su estrategia internacional y duda de que sus planes en Venezuela tengan los resultados que espera.

"Trump mete la política internacional por el embudo de la política doméstica". Así ha calificado Pedro Rodríguez la forma en la que Donald Trump gestiona los asuntos de política exterior de Estados Unidos.

Según el analista, el presidente prioriza los intereses internos del país a la hora de tomar decisiones fuera de sus fronteras. En ese sentido, también destaca que Trump valora más "la posibilidad de la acción temeraria ante el caos, como una forma de construir su liderazgo" como presidente.

Rodríguez explica que esta manera de actuar responde a una visión muy concreta del uso de la fuerza. "Trump fantasea con la idea de que existen guerritas espléndidas, es decir, mínima inversión militar y máximos resultados", analiza el profesor de Relaciones Internacionales.

Sin embargo, el experto duda de que esa estrategia tenga éxito en el caso de Venezuela, tras el ataque ocurrido durante la madrugada de este sábado. "No sé si en esta parte del mundo le van a salir esos cálculos", concluye el especialista.

